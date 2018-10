Frontal zusammengestoßen

Dallau.Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 615 zwischen Dallau und Muckental sind am Mittwoch zwei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt worden.

Gegen 13.40 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa in Richtung Muckental unterwegs, verlor ersten Ermittlungen der Polizei zufolge in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Der 32 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden VW Touran konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Opel frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen im Corsa eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Dallau befreit werden.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, der 20-jährige Beifahrer ebenfalls schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Touran, der 57-jährige Beifahrer sowie ein neun Jahre altes Kind wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15 000 Euro.

Weil der Unfallhergang noch nicht zweifelsfrei feststeht, sucht das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040, Zeugen des Unfalls.

