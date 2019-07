Für 50-jährige Treue ausgezeichnet

Mosbach.Gleich doppelt Grund zum Feiern hatten langjährige Mitglieder der Volksbank Mosbach. In einer Feierstunde im Steiner Saal wurden die Jubilare für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet und konnten gleichzeitig den 150. Geburtstag ihrer Bank feiern. Somit können die Kunden mit Recht behaupten, ein Drittel der Bankengeschichte mitgeschrieben zu haben.

Die beiden Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia freuten sich sehr, ihr Gäste für 50 Jahre Treue und Verbundenheit auszeichnen zu dürfen. Neben aktuellen Informationen zur Volksbank warfen Garcia und Engelhardt auch einen Blick in die Zukunft der Bank, bevor sie mit besten Wünschen die anwesenden Jubilare auszeichneten. Besonders im Jubiläumsjahr durfte auch wieder die eindrucksvolle „Super 8“-Filmvorführung von Bernd Spitzer aus Mosbach nicht fehlen. Diese Reise in die Vergangenheit rief bei den Gästen wieder alte Erinnerungen wach und trug zum Gesprächsstoff an diesem kurzweiligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen bei.

Mit großem Dank, der Ehrenurkunde, der goldenen Anstecknadel und einem Präsent wurden die folgenden Mitglieder ausgezeichnet: Josef Adler, Dr. Karl Beichert, Ekkehard Brand, Artur Brauch, Helmut Emmert, Reinhard Engert, Gerhard Ernst, Dieter Frede, Ludwig Frey, Karl Heinninger, Wolfgang Hofmann, Erhard Horn, Peter Imhoff, Paul-Heinz Johmann, Dieter Konstandin, Josef Kowatschitsch, Wolfram Langer, Ruth Latty, Anton Latty, Josef Martetschläger, Friedhelm Massholder, Karl-Heinz Mertl, Walter Mittag, Norbert Muth, Rudolf Nelius, Walter Roos, Josef Schäfer, Alfred Schäff, Bernhard Schlling, Bernhard Schmitt, Marlis Schmotz, Karlheinz Schoder, Franz Schreiner, Helmut Söhner, Alfred Söhner, Lothar Speicher, Alfred Stich, Christian Tamme, Johann Theis, Karl Wagenblast, Herbert Weiss, Heinrich Wette-rauer, Egon Wetterauer, Anton Winkler und Dagmar Zimmermann.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019