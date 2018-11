Fußgänger schwer verletzt

Mosbach.Bei ihrer Fahrt von Neckarburken nach Mosbach hat eine 64-Jährige am Montag mit ihrem Ford Fiesta einen 54-jährigen Fußgänger erfasst. Der Mann hatte gegen 15.30 Uhr die Fahrbahn der Neckarburkener Straße an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle überquert. Die Frau konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Mann zunächst auf das Dach geschoben und auf die Fahrbahn geschleudert. Er blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Ein Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Auto-Fahrerin blieb unverletzt. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018