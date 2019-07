Geldbeutel einer Seniorin geklaut

Mosbach.Eine unliebsame Überraschung erlebte eine 78-jährige Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße am Samstag gegen 16.20 Uhr. Zunächst nahm die Dame laut Polizeiangaben wahr, wie eine Person eine angebrannte Zigarettenkippe auf ihren Fuß schnippte. Diese gewollte Ablenkung nutzte wohl ein Komplize oder eine Komplizin des Rauchers aus und entwendet aus dem Einkaufswagen der Seniorin deren Geldbeutel. Dies bemerkte sie aber erst drei Stunden später, als sie schon zu Hause war. Leider konnte die Dame keinerlei Beschreibung der Täter abgeben, da sie zu abgelenkt war.

Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu der Sache gemacht oder sich auffällig verhaltende Personen im Einkaufsmarkt beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019