Gleich drei Fachdienste unter neuer Leitung

Anzeige

Mosbach.Gleich drei neue Fachdienstleiter wurden in den vergangenen Monaten beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis ernannt. Offiziell in ihrer Funktion begrüßt wurden Gerda Haußer (Kommunales), Herbert Frisch (Vermessung) und Holger Kniehl (Ordnung und Verkehr) nun von Landrat Dr. Achim Brötel.

Verantwortung übernommen

„Sie tragen durch ihre zuverlässige Arbeit schon seit vielen Jahren zum guten Ruf unserer Verwaltung im Kreis bei. Dass Sie jetzt bereit waren, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, freut mich ausgesprochen. Wir sind uns sicher, dass die Anliegen der Bürger bei Ihnen in den besten Händen sind“, sagte der Landrat bei einem Termin im Hauptsitz des Landratsamtes, an dem auch der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih teilnahm. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedankten sich die drei leitenden Beamten herzlich.

Gerda Haußer trat die Nachfolge des bisherigen Fachdienstleiters Otto Schweigert an. Sie arbeitet bereits seit dem Abschluss ihres Studiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart für das Landratsamt, seit 1991 wiederum in der Kommunalaufsicht.