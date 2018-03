Anzeige

Mosbach.Gleich mehrere Verstöße stellten Beamte des Polizeireviers Mosbach bei einer Überprüfung eines Autofahrers am Donnerstag, gegen 3.30 Uhr, in der Neckarburkener Straße in Mosbach fest. Der 25-jährige Opel-Fahrer hatte sich nicht nur ans Steuer seines Autos gesetzt, obwohl er keinen Führerschein hatte, offenbar stand er während der Fahrt auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Der junge Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Da bei ihm während der Kontrolle auch noch eine kleine Menge Rauschgift aufgefunden werden konnte, muss er nun mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Fahrt unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.