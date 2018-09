Götz von Berlichingen zu Gast

Mosbach.Zum kostenlosen Kinder- und Familientag im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage lädt das Jugendreferat des Landratsamtes am heutigen Samstag alle Kinder und natürlich auch deren Eltern und Großeltern ein. Der Aktionstag unter dem Motto „Ritter, Burgen, Mittelalter“ geht ab 14 Uhr in der Halle der Minneburgschule Neckargerach über die Bühne. Kooperationspartner sind Verbände des Kreisjugendrings. Versprechen können die Veranstalter ein buntes Programm mit Bogenschießen und Kinderschminken. Dabei werden die Mädchen zu Prinzessinnen und die Jungs zu Räubern oder Piraten. Es wird viel gebastelt und es gibt eine Buchausstellung der Gemeindebibliothek Neckargerach. Einige Jugendverbände des Kreisjugendrings sorgen an ihren Aktionsstationen für Spannung und Kurzweil. Außerdem können die Kinder auf einer Riesenbaustelle Burgen und Türme bauen.

Ein prominenter Gast hat sich zudem angesagt: Ritter Götz von Berlichingen gibt sich die Ehre. Die Besucher haben also die Gelegenheit, einen echten Ritter kennenzulernen. Musikalische Begleitung gibt es von der Gruppe „Dudelquetsch“, die auf historischen Instrumenten spielt.

