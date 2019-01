Große Erfolge auf der Bühne

Mosbach.Es gibt nur eine Popband die gleichzeitig Pop-Musik und Kult, Zeitgeist und Revival in sich vereint: Die Rede ist von Abba – der schwedischen Supergruppe und Synonym für allergrößte Popmusik. Noch heute, Jahrzehnte nach ihrer Auflösung, grassiert das Abba-Fieber weltweit. Mit der Show Abba Gold kann dieses ganz spezifische Abba-Feeling endlich wieder live erlebt werden – jetzt auch in Mosbach.

Am Samstag, 9. März, bringt Abba Gold um 20 Uhr die großen Erfolge auf die Bühne der Alten Mälzerei.

Abba ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und liefert mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen. Über 375 Millionen verkaufte Tonträger weltweit sowie in mehr als 20 Ländern 124 Mal Platz 1 in den jeweiligen Single-Charts und 78 Mal Platz 1 in den Album-Charts sprechen eine deutliche Sprache. Heute ist Abba längst zum Mythos geworden, der die Menschen nach wie vor fasziniert und inspiriert. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019