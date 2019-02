Grüngut in Brand geraten

Mosbach.Noch unklar ist die Ursache eines Brands am Grüngutplatz auf dem Mosbacher Bergfeld, zu dem Polizei und Feuerwehr am Freitag kurz nach 11.30 Uhr ausrücken mussten. Ein 40 Meter langer und rund fünf Meter hoher Grünguthaufen brannte an einer Stelle.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte es löschen. Da eine Selbstentzündung bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen unwahrscheinlich ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090 melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019