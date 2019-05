Grünpfeil-Regelung falsch gedeutet

Mosbach.Die Polizei führte am Mittwochvormittag in der Odenwaldstraße in Mosbach eine Verkehrskontrolle durch. Im Visier hatten die Beamten die Einhaltung der Grünpfeil-Regelung an der Ecke Amthausstraße. Es zeigte sich nach Polizeiangaben, dass offenbar viele Verkehrsteilnehmer das Verkehrszeichen falsch deuten. Der Grünpfeil bedeutet nämlich im Gegensatz zu einer grünen Ampel keine Vorfahrtsberechtigung. Vor dem Abbiegen müssen Autofahrer an der Haltelinie stoppen und auf bevorrechtigte Fußgänger oder Radfahrer achten. Dies haben zwölf Fahrzeugführer nicht getan und sind ohne Halt nach rechts abgebogen. Auch die Beschwerden von einigen der Kontrollierten nutzten nichts. Alle bekommen nun entsprechende Anzeigen. Bußgelder in Höhe von jeweils 70 Euro und ein Punkt im Flensburger Zentralregister sind die Folgen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.05.2019