„GTO muss unbedingt gehalten werden“

Mosbach.„Was hat für die SPD-Kreistagsfraktion Priorität für die Zukunft unseres Kreises?“: Mit dieser Frage eröffnete die Vorsitzende Heide Lochmann Anfang März in Mosbach das erste Gespräch nach der Nominierungsversammlung.

Als Nachlese auf die vergangenen Kreistagssitzung und neuere Entwicklungen wurde das Thema dezentrale Schulangebote diskutiert. Dazu gehört neben dem Erhalt von Berufsbildungsangeboten das Ganztagsschulangebot in Osterburken. „Das Besondere an diesem Konzept ist der rhythmisierte Ganztagsbetrieb, der seit nunmehr 50 Jahren in Osterburken als einer der wenigen öffentlichen Gymnasien angeboten wird. Dieses ,Modell’ steht für Qualität, soziales Lernen und Lernerfolg“, betonte die ehemalige Lehrerin am GTO und langjährige Rektorin der Realschule Osterburken, Heide Lochmann. Sie betonte: „Das GTO ist für das Bauland und dessen Umgebung ein unverzichtbares Schulangebot und muss unbedingt erhalten werden.“

„Es lohnt sich“

Weiteres Thema war die Ausweitung von Ruftaxis und die Weiterentwicklung des ÖPNV. Wichtiges Ziel müsse sein, der gesamten Bevölkerung die notwendige Mobilität zu ermöglichen. „Es lohnt sich“, so Karlheinz Graner, „auch einmal vom Ziel her zu denken und über den Landkreis hinaus zusammenzuarbeiten. Zudem ist immer auch auf faire Bezahlung der Busfahrer zu achten und darauf, dass die Firmen im Kreis nicht aus dem Portfolio der Anbieter fallen dürfen.“

„Sauberste Lösung“

Was die „Müllabfuhr“ kosten darf und was für das Ziel einer restmüllarmen Abfallwirtschaft getan werden muss, wurde ebenfalls diskutiert.

Dr. Dorothee Schlegel fasste die Meinung der SPD-Fraktion so zusammen: „Im Sinne der saubersten und günstigsten Lösung ist die Vermeidung und die saubere Trennung der Abfälle und Wertstoffe anzustreben“. Ein Problem sei, dass zwischenzeitlich annähernd 70 Prozent aller Papierabfälle Kartonagen seien, also mehr Volumen als Gewicht. Eine breite Akzeptanz für eine umweltschonende und bürgerfreundliche Abfallverarbeitung- und Entsorgung in der Bevölkerung zu finden, werde eine wichtige Kreisaufgabe bleiben, betonten Herbert Kilian und Schlegel, die auch Mitglieder im Aufsichtsrat der AWN und der KWIN sind.

Die SPD-Kreistagsfraktion und der SGK-Kreisvorsitzende Karlheinz Graner danken Nicolette Kressl für ihre „hervorragende Arbeit“ als Regierungspräsidentin in Karlsruhe.

