Neckar-Odenwald-Kreis.Es ist noch keine grüne Erholungsoase. Aber dennoch: „Wir sind ein gutes Stück weitergekommen“, stellte Werkstattleiter Sven Schüssler am Ende des Freiwilligeneinsatzes fest. 17 Audi-Auszubildende aus dem Bereich Lagerlogistik waren gekommen, um in den Mosbacher Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach eine Woche lang für den guten Zweck zu arbeiten.

Sie hatten sich vorgenommen, einen bisher ungenutzten Innenhof der Werkstatt in eine begrünte Pausenfläche mit Teich und Terrasse zu verwandeln. Zwar durchkreuzte das wechselhafte Mai-Wetter den Zeitplan und verwandelte den Innenhof zeitweilig in eine Schlammlandschaft. Doch Freiwillige und Werkstatt-Mitarbeitende nahmen einfach vorübergehend andere Aufgaben in Angriff. So wurde eine Gartenhütte mit einem Unterstand versehen, ein Werkstattraum gestrichen und mit einem neuen Boden ausgestattet, und einige Auszubildende machten sich spontan mit auf nach Karlsruhe, um dort eine Möbelspende für die Werkstatt abzuholen.

„Es war sehr abwechslungsreich“, so lautete das Fazit von Vanessa Juhasz, die wie auch alle anderen Freiwilligen gerade ihr zweites Ausbildungsjahr bei Audi absolviert. Sie empfand die soziale Projektwoche in jeder Hinsicht als Bereicherung. Sie freut sich darüber, dass auch die Menschen mit Behinderung, die in der Werkstatt arbeiten, Teil des Projektes waren und an den verschiedenen Projekten mitarbeiteten. Gemeinsam beschlossen Freiwillige und Werkstatt-Beschäftigte das Projekt mit einem Eis-Essen im Innenhof. Dort sind die Erdarbeiten soweit abgeschlossen, eine Teichgrube mit Wasser gefüllt, Trittsteine gesetzt. Im Laufe des Sommers wird der Hof noch begrünt.