Gutes Zureden hatte Erfolg

Mosbach.Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Dienstag um circa 16.40 Uhr in der Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach. Mehrere Polizeibeamte umstellten am Nachmittag ein Mehrfamilienhaus. Vorausgegangenen war ein Notruf, dem zufolge ein 28-Jähriger seine hochschwangere Schwester bedroht haben soll, worauf diese aus der Wohnung flüchtete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Schwester außerhalb des Wohnhauses unversehrt angetroffen. Ihr Bruder befand sich weiterhin in der Wohnung und weigerte sich, heraus zu kommen. Nur durch gutes Zureden gelang es den Beamten, den 28-Jährige dazu zu bringen, freiwillig aus der Wohnung zu kommen. Dort wurde er von den Einsatzkräften widerstandslos in Gewahrsam genommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019