Har-Zahav gibt ein Gastspiel

Anzeige

Mosbach.Für das Gastspiel des Meisterpianisten Menachem Har-Zahav, der im Rahmen seiner aktuellen Tour mit neuer CD-Veröffentlichung am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr in der Alten Mälzerei ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm anbietet, wird es noch Karten an der Tageskasse geben.

Hommage an Chopin

Ausnahmekünstler Har-Zahav, der hier die Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik bereits mehrfach begeistert hat, präsentiert diesmal das Programm „Hommage an Chopin“, einen abwechslungsreichen Querschnitt aus Werken des romantischen Komponisten Frédéric Chopin.

Zu hören sind an diesem Abend ein Walzer, eine Nocturne, Polonaisen, Etüden und ein Scherzo gefolgt von der Romanze aus dem Klavierkonzert Nr. 1 und der Sonate Nr. 2 in b-moll mit dem berühmten Trauermarsch.