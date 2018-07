Anzeige

Mosbach.Der Meisterpianist Menachem Har-Zahav präsentiert sein Programm „Hommage an Chopin“, einen abwechslungsreichen Querschnitt aus Werken des Komponisten Frédéric Chopin, am Sonntag, 4. März, um 17 Uhr in der „Alten Mälzerei“ in Mosbach. Die Tageskasse öffnet ab 16.30 Uhr.