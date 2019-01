Mosbach.Bibi Blocksberg, Deutschlands beliebteste kleine Hexe, feiert am Samstag, 2. Februar, um 15 Uhr in der „Alten Mälzerei“ mit ihren Fans ein großes musikalisches Hexenfest. Seit 2015 ist das Musical „Hexen, Hexen überall“ in Deutschland und Österreich auf Tournee und hat mittlerweile rund 300 000 Zuschauer begeistert. Das Musical ist die Fortsetzung des Erfolges der bisherigen vier Produktionen mit Bibi Blockberg, die Produzent und Autor Marcell Gödde auf Tournee geschickt hat. Das Rock- und Pop-Musical ist zum Mitmachen als Hexenspaß für die ganze Familie gedacht. Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019