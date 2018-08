Hilfe für Betroffene

Mosbach.Seit dem 4. Juni ziehen betroffene Familien, Kinderhospizdienste, Botschafter und Unterstützer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Rollstuhl, in 132 Tagen von Kinderhospiz zu Kinderhospiz durch ganz Deutschland, um dort andere Betroffene zu unterstützen und auf die Arbeit der Einrichtungen aufmerksam zu machen – der Kinder-Lebens-Lauf ist eine deutschlandweite Aktion des Bundesverbands Kinderhospiz.

Viele Informationen

Am 1. September kommt die Fackel des Kinder-Lebens-Laufs um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Mosbach an. Am Stand des ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis vor der Rathausapotheke werden Mitarbeiter und Ehrenamtliche vertreten sein, um über die Kinderhospizarbeit in der Region zu informieren. Für alle Kinder gibt es an dem Tag tolle Preise durch eine spendenfinanzierte Tombola zu gewinnen.

Am 2. September machen sich verschiedene Läufer, eine Reitergruppe, ein Husky mit Herrchen, eine Pferdekutsche und viele Radfahrer auf den Weg um die Fackel von Mosbach über Buchen zum nächsten Kinder- und Jungendhospizdienst nach Bad Mergentheim zu bringen. Dort wird die Fackel am 3. September um 11 Uhr erwartet. Am 13. Oktober soll der Kinder-Lebens-Lauf schließlich wieder in Berlin enden.

Über 40 000 Kinder betroffen

In Deutschland sind mehr als 40 000 Kinder von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen. Diese Kinder, und auch Familien, in denen ein Elternteil lebensverkürzend erkrankt ist und palliativ versorgt wird, werden hier im Neckar-Odenwald-Kreis durch den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis begleitet. Der Dienst bietet durch qualifizierte Ehrenamtliche kostenlose Unterstützung und organisiert verschiedene Angebote für die Familien.

