Eberbach.„40 oder 25 Jahre im Öffentlichen Dienst – eine reife Leistung“. Darin waren sich die acht Dienstjubilare der GRN-Klinik Eberbach mit ihren Gratulanten einig. Ralf Geiger, stellvertretender Klinikleiter, und Jasmin Heß, Personalreferentin der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH, überbrachten Glückwünsche und Urkunden der Klinikleitung und der GRN-Geschäftsführung.

Beide bedankten sich bei Gertraud Bachert (Waldbrunn), Marina Flemming, Sema Menekse (jeweils 40 Jahre), Jorge Behlau (Mudau), Christiane Eidmann, Andreas Haag, Slawomir Karasek und Michael Proske (jeweils 25 Jahre) für die Treue zum Arbeitgeber sowie das damit verbundene Engagement für die Patienten.

Sechs der acht Geehrten arbeiten in der Pflege oder nehmen pflegenahe Aufgaben wahr. Fünf von ihnen haben, wie Pflegedienstleiter Michael Spiegelberg betonte, bereits ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin – damals noch unter der Bezeichnung „Krankenschwester“ – beziehungsweise zum Krankenpfleger in Eberbach absolviert.

In Spiegelbergs Ansprache wurde deutlich, dass alle Jubilare einen hohen Anspruch an sich und ihre eigene Arbeit habe. „Hinter Ihnen steht das Wort Qualität“, stellte der Pflegedienstleiter nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme fest.

Auch bei den Jubilaren, die nicht in der Pflege tätig sind – eine Physiotherapeutin und eine Kollegin von der Information – bedankten sich die jeweiligen Vorgesetzten für ihr Engagement.

Stefan Reif, Leiter der Physiotherapeutischen Abteilung, hob die Team-Orientierung als wichtige Eigenschaft im täglichen Klinikalltag hervor. Dem schloss sich auch Dr. Bernhard Nitsche als Ärztlicher Direktor an, der den offiziellen Teil der Feier mit einem Rückblick auf die vergangenen und einem Ausblick auf kommende Zeiten abschloss.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018