Hohe Auszeichnung für Alois Hemberger

Heidersbach.Eine nicht alltägliche Auszeichnung hatte Bürgermeister Thorsten Weber bei der letzten Sitzung des Heidersbacher Ortschaftsrates parat, als er Ortsvorsteher Alois Hemberger für seine über 40-jährige Mitgliedschaft im Gremium mit der Ehrenstehle des Gemeindetages Baden-Württemberg auszeichnete.

Ergebnisse der Verkehrsschau

Im weiteren Verlauf der Tagesordnung widmete sich das Gremium den Ergebnissen der letzten Verkehrsschau und besprach nochmals die Mittelanmeldung für den kommenden Haushalt.

Manfred Teichmann lobte die kürzlich angebrachten Fahrbahnlinien innerhalb des Ortsbereichs, die auf die „rechts vor links“ Regelung hinweisen, als sehr gelungene Maßnahme. Sie seien immens wichtig für die Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs.

In diesem Zusammenhang schlug er weitere Kreuzungsbereiche vor, die ebenfalls gekennzeichnet werden sollen.

Mit einem ganz dicken Dankeschön leitete Bürgermeister Weber daraufhin zur Ehrung von Ortsvorsteher Alois Hemberger über. Seit über 40 Jahren ist er Mitglied des Ortschaftsrates und seit 23 Jahren fungiert er als Ortsvorsteher im Ortsteil Heidersbach.

In diesen Zeitraum fielen wesentliche Vorhaben, die den Ortsteil erheblich geprägt und nach vorne gebracht haben. Weber erwähnte an dieser Stelle zahlreiche Baumaßnahmen. Überall war Alois Hemberger maßgeblich beteiligt und überall standen keine parteitaktischen Überlegungen im Mittelpunkt, sondern es ging ihm stets um die Sache. „Du versprichst dabei nichts, was du nicht halten kannst und in allen Verhandlungen kennt man dich als durchaus hartnäckig und zielstrebig. Dennoch agierst du immer fair und auf Ausgleich bedacht und bist zu Kompromissen bereit“, anerkannte der Bürgermeister. Die örtlichen Vereine seien ihm ans Herz gewachsen und so sei ihm die Mitwirkung im Vorstand des Fördervereins „Hällele“ eine Herzensangelegenheit. „Heidersbach war und ist mit Alois Hemberger auf einem guten Weg“, stellte Weber zusammenfassend fest und er schloss bei der Überreichung der Ehrenstehle in seinen Dank auch ausdrücklich die Ehefrau des Jubilars, Maria Hemberger, mit ein. Alois Hemberger bedankte sich im Anschluss in seiner bescheidenen Art für die Auszeichnung und er hob dabei das harmonische Miteinander im Ortschaftsrat hervor, ohne das er sein Amt wahrscheinlich nicht so lange ausgeübt hätte.

Unmut bei den Räten

Aus der kürzlich durchgeführten Verkehrsschau gingen die bereits erwähnten innerörtlichen Markierungen hervor. Bezüglich der geforderten Blitzersäule möchten die Verkehrsbehörden nochmals eine Verkehrsmessung über mehrere Tage durchführen, um aktuelle Zahlen zu erhalten. Das mache jedoch erst Sinn, wenn die Baustellen an der B 27 Richtung Mosbach abgeschlossen seien, da derzeit relativ wenig Verkehr durch den Ort fliese.

Diese Tatsache sorgte für Unmut bei den Räten, die abermals eine zeitnahe Umsetzung des Projekts forderten. Entsprechende Mittel werden in den Haushalt 2019 eingestellt, so dass im nächsten Jahr mit dem Bau zu rechnen ist.

Für den Haushalt 2019 beantragte man Mittel zur Erweiterung des Neubaugebietes „Ziegelhüttenstraße“. Der Verbindungsweg zur „Heidersbacher Mühle“ ist dringend renovierungsbedürftig und die Ertüchtigung des Vorplatzes am Kriegerdenkmal stehe ebenfalls auf der Agenda. Zum Abschluss der Sitzung informierten der Bürgermeister und der Ortsvorsteher noch über die durchgeführte Spendenaktion. In Heidersbach kam dabei die respektable Summe von nahezu 4500 Euro zusammen. von

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018