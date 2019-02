Hommage an den Liedermacher

Mosbach.Mit Stefan Eichner gastiert am Freitag, 15. März, der von Reinhard Mey persönlich autorisierte Interpret der Lieder des bekanntesten deutschen Liedermachers im fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung, in Mosbach. Der außergewöhnliche Liederabend beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich ist ab 19.30 Uhr.

„Entspannter Franke“

„Sie hören viel Reinhard Mey, oder? Die Gitarre und die Art der Texte erinnern mich sehr daran.“ Diese und ähnliche Fragen bekommt Stefan Eichner, besser bekannt als „Das Eich“, nach seinen Konzerten immer wieder zu hören.

Nicht von ungefähr, denn in der Tat ist der „entspannte Franke“ ein Liebhaber der Chansons des deutschen Liedermachers und hat sein Gitarrenspiel größtenteils mit Liedern von Reinhard Mey gelernt und verfeinert.

Wunsch erfüllt

Jetzt hat sich Stefan Eichner einen Wunsch erfüllt und ein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm zusammengestellt, das er neben seinen eigenen Musik-Kabarett-Programmen ab sofort an wenigen ausgesuchten Terminen im Jahr live spielen wird.

Natürlich wie Reinhard Mey selbst, ohne Band, nur mit Gitarre. „Die Lieder begleiten mich seit über 20 Jahren: Zu Hause, auf Tour, eigentlich ständig. Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren und darum soll es an diesem Liederabend auch nicht gehen“, so Stefan Eichner. „Vielmehr wird es eine Hommage, ein Streifzug durch über vier Jahrzehnte seines Schaffens. Dass mir Reinhard auch noch persönlich gestattet hat, seine Lieder zu singen, kommt für mich natürlich einem Ritterschlag gleich.“

Karten gibt es im fideljo und bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019