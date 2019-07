Im Park auf Entdeckungsreise gegangen

Mosbach.Mit einem fröhlichen „Weltkulturenfest“ startete am Sonntag der 34. „Mosbacher Sommer“. Zusammengeführt vom städtischen Kultur-Team präsentierten sich die Partnerstädte ebenso wie Flüchtlingsbegleiter und andere.

„Entdecken Sie Neues, gehen Sie auf die Menschen zu“, sagte Oberbürgermeister Michael Jann bei der offiziellen Eröffnung, und das ließen sich die Gäste nicht zweimal sagen: Viele Hundert Menschen spazierten an den Ständen im ehemaligen Landesgartenschaupark entlang, an denen es fast alles gab: Das reichte von der „original afrikanischen Fußmassage“ über die Möglichkeit, sich im Dartpfeile werfen zu erproben, vom Zöpfe flechten lassen bis zum „Weltpuzzle“ des Jugendgemeinderates und zu Informationen der Landeszentrale für politische Bildung und sozialer Organisationen – alles bei freiem Eintritt.

Gern testeten die Besucher das große kulinarische Angebot. Auch hier waren die Partnerstädte sehr aktiv. Die „jüngste“ Delegation kam, angeführt von ihrem Bürgermeister, aus dem italienischen Rosolina – die Partnerschaft wurde erst kürzlich geschlossen. Sie sorgte für Antipasti und Aperitif, Deftiges lieferten Pesthidegkut und Pößneck, Spritziges servierten die Franzosen aus Château-Thierry, Herzhaftes und sehr Süßes legten die Vertreter der türkischen Partnerstadt Finike auf die Teller.

Auf zwei Bühnen am See und an der Ideenwerkstatt gab es den ganzen Tag über Musik: Rock aus der Partnerstadt Château-Thierry und ungewohnte Klänge eines alevitischen Ensembles ebenso wie einen philippinischen Chor, orientalischen Bauchtanz, Cheerleader aus der britischen Partnerstadt Lymington und vieles mehr. Knapp 30 Veranstaltungen stehen im Programm des diesjährigen Mosbacher Sommers, der noch bis zum 6. September dauert. Die nächsten Termine sind unter anderem ein Poetry Slam am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr im Hospitalhof und der Auftritt von Gerhard Polt und den Wellbrüdern am Mittwoch, 24. Juli, 20 Uhr, im Burggraben in Neckarelz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019