In den Ferien wird es olympisch

Schwarzach.Die Pfingstferien stehen auf der Jugendfarm Schwarzach unter dem Motto Olympia. In der ersten Woche gibt es eine Pony-Olympiade. Für die zweite Woche ist eine Jugendfarm-Olympiade geplant. In Kooperation mit dem Forstamt Schwarzach wird es zudem eine Wald-Olympiade geben. Und eine Kutschfahrt steht ebenfalls auf dem Programm. Auch das Jugendfarm-Programm aus Tierversorgung, Pflegen und Misten, einem Esel-Pony-Tag und der Erweiterung des Hüttenbaudorfes ist in den Ferien wie gewohnt geboten.