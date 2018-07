Investitionen in Verkehr, Bildung und Wohnungsbau forciert

Anzeige

Mosbach.Bei der jüngsten Kreisvorstandssitzung in Mosbach arbeitete die SPD eine umfangreiche Tagesordnung ab, denn: Angesichts der anstehenden Kommunalwahlen und den organisationspolitischen Reformen zur Verbesserung der Parteiarbeit vor Ort, gilt es organisatorisch einiges in den Weg zu leiten.

„Lust auf morgen“ heißt der Programmprozess der Bundes-SPD. „Die Kreis-SPD wird sich daran beteiligen und möchte eigene Erfahrungen einbringen“, so der Kreisvorsitzende Jürgen Graner. Der SPD-Kreisverband will daher für den nächsten Landesparteitag im Herbst auch etwas Klarheit in der Bildungspolitik herbeiführen. „Wir wollen, dass sich die SPD klar zur Wahlfreiheit zwischen G 8 und G 9 auch an Gymnasien bekennt. Ein gegeneinander Ausspielen von Schularten auf dem Rücken der Kinder und Eltern, wie es die grün-schwarze Landesregierung betreibt, lehnen wir ab“, sagte Vorstandsmitglied Köpfle (Osterburken).

Diese Forderungen wollen die Kreis-SPD und ihr Landtagsabgeordneter Georg Nelius auf den Landesparteitag bringen. Die SPD hat schon oft und kontrovers über dieses Thema diskutiert, sich aber bislang nicht für eine generelle Rückkehr zum neunjährigen Abitur ausgesprochen.