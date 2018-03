Jede Menge Folkmusik im Angebot

Anzeige

Mit der dritten und letzten Band des Abends „Cúig“ geht die Reise weiter nach Irland. Immer wieder überrascht die grüne Insel mit jungen Talenten, aber „Cúig“ setzen völlig neue Maßstäbe: Beim All Ireland Fleadh „battle of the bands“- Wettbewerb spielten die Youngsters die starke Konkurrenz an die Wand. Bei den Irish American News Awards wurden sie als „best new Irish Band“ ausgezeichnet.

Am zweiten Tag des Festivals gibt es am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr ein Wiedersehen mit „Ballad of Crows“. Die vier Jungs verschmelzen großartige Songs und exquisite Melodien mit honigsüßen Vocal-Harmonies. Ihr Sound ist mit einer sehr modernen Energie gewürzt, auch wenn seine Wurzeln in der traditionellen Musik liegen. Auch die nächste Formation, die „Iona Fyfe Band“, hat ihre Wurzeln in Schottland. Hier kommen die Fans von herausragenden Frauenstimmen voll auf ihre Kosten! Iona Fyfe, „BBC Radio Scotland Young Traditional Musician of the Year 2017-Finalistin“ und ebenfalls 2017 nominiert für „Scots Singer of the Year“ bei den MG ALBA Scots Trad Music Awards, singt seit ihrer Kindheit. Heute, im Alter von 20 Jahren, ist sie bereits mehrfach ausgezeichnet und eine von Schottlands vielversprechendsten Folksängerinnen. Bei ihr steht das traditionelle, balladenreiche Liedgut ihrer Heimat Aberdeenshire ganz im Mittelpunkt.

Kraftvoll, schweißtreibend und extrem tanzbar geht es dann weiter mit „Tears for Beers“. Die fünf Mann rund um Kopf und Sänger Lars Jensen fackeln eine rasante Baltic-Power-Folk Party ab: Eigene und aktuelle Hits wie „Diamonds“ von Rihanna werden hemmungslos mit Heavy Rock Klassikern wie „Nothing else matters“ oder „Black Betty“ gemixt.

Mitreißender Rhythmus

Danach ist es höchste Zeit für „Mainfelt“. Mitreißender Rhythmus gepaart mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude – so kennen Fans die erfolgreiche Band aus dem Herzen Südtirols. Ihr Folkrock, der oft als „handcrafted und heartmade“ bezeichnet wird, trifft den Nerv der Zeit. Den Schlusspunkt setzen die Schottenrocker von „Skerryvore“. Die Band konnte schon zweimal den Scotland’s Traditional Music Award „Live Act des Jahres“ (2016 & 2011) für sich beanspruchen. Ihr einzigartiger Stilmix aus Folk, Trad, Rock und Americana repräsentiert all die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Werdegänge der acht Bandmitglieder, die aus verschiedenen Regionen Schottlands stammen.

Rustikale kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whiskyspezialitäten runden das Programm ab. Ein Fest für alle Freunde handgemachter Folkmusik!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018