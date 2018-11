Johannes-Diakonie feiert Weihnachten

Mosbach.Beim Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie im und um das „fideljo“ herum am 1. und 2. Dezember bieten Aussteller Adventsdekoration, Bastelarbeiten und viele weitere Geschenkideen zum Verkauf an. Dazu gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Beginn ist an beiden Markttagen um 11.30 Uhr. An den Ständen bieten verschiedene Bereiche der Johannes-Diakonie und Partner selbst gefertigte Weihnachtsdekoration, Adventskränze und -gestecke, Werk- und Bastelarbeiten, Weihnachtssterne, Holzartikel und vieles mehr an.

Das „Schulcafé“ der Johannesberg Schule und ihrer Partnerschulen hält wieder ein Buffet bereit. Die musikalische Begleitung übernehmen die Band „improVision“, die Schulband des Neckarelzer Auguste-Pattberg-Gymnasiums als Bildungspartner der Johannes-Diakonie, und die „Band of Mountain School“ der Johannesberg Schule. Einen weiteren musikalischen Beitrag liefert das Christliche Centrum Mosbach. Eröffnet wird der Markt vom inklusiven Bläser- und Paukenensemble der Johannes-Diakonie.

Ein Gottesdienst in der Johanneskirche am Sonntag, 2. Dezember, 10.30 Uhr, den auch die „Harmonixen“ musikalisch begleiten, stimmt auf den ersten Advent ein. Das „fideljo“ und die Johanneskirche befinden sich auf dem Gelände der Johannes-Diakonie Mosbach in der Neckarburkener Straße (B 27). Die Zufahrt zum „fideljo“ erfolgt wegen Bauarbeiten von der B 27 aus über die Einfahrt der Diakonie-Klinik Mosbach.

