Jürgen Stötzer zum Vorsitzenden gewählt

Strümpfelbrunn.In der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Strümpfelbrunn (Verband Wohneigentum) ließ der Vorsitzende Günter Gepperth ein ereignisreiches Jahr Revue passieren. Dabei wurde deutlich, dass sich die Siedlerfreunde wieder in vielen Arbeitsstunden dem Wohl der Bürger des Ortsteils Strümpfelbrunn gewidmet hatten. So waren neben vielfältigen Arbeiten auf dem Friedhof, der Teilnahme an den Feierlichkeiten anlässlich des 675-jährigen Bestehens des Winterhauchdorfs Strümpfelbrunn, den gemeinsamen Vortragsveranstaltungen mit dem NABU Waldbrunn und einem Obstbaumschnittkurs auch zahlreiche Stunden auf Funktionärsebene zu bewältigen. Auch gesellig war der Verein aktiv und organisierte einen Ausflug.

Gründe für Amtsverzicht erläutert

Nachdem Ortsvorsteher Paul Scholl den Siedlerfreunden für deren Engagement im Ortsteil gedankt hatte, ging er auf das langjährige Wirken des scheidenden Vorsitzenden Günter Gepperth ein, mit dem man immer sehr gut habe zusammenarbeiten können.

Anschließend wurden Michael Haas, Marco Haas, Ludwig Hofmann, Hanna Neureuther, Reinhold Mayer, Günter Neureuther, Eugen Haas, Ralf Wieland, Volker Sigmund, Markus Peipert, Ludwig Lenz-Fuchs, Hilde Krieger und Bernd Kisling für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden Günter Gepperth und Norbert Steck ausgezeichnet, für 40 Jahre Mitgliedschaft Gertrud Gremmelmeier, Hella Hagendorn und Dieter Krieger.