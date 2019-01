Kabarett mit „Hirn für alle“

Mosbach.„Hirn für alle“ präsentiert der Kabarettist Thomas Schreckenberger im Rahmen einer Vorpremiere im Mosbacher „fideljo“ am Freitag, 18. Januar. Die Eröffnungsveranstaltung der „fideljo“-Spielzeit 2019 beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt. „Hirn für alle“ ist ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft – ein Abend für jeden, der gern selber denkt oder es einfach mal wieder ausprobieren möchte. Thomas Schreckenberger ist vielfach ausgezeichneter Kleinkunstpreisträger (unter anderem Tuttlinger Krähe, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, Fränkischer Kabarettpreis) und gerngesehener Gast in Rundfunk und Fernsehen. Der Deutschlandfunk sagt über ihn: „Ein großartiger Kabarettist, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen Politik witzig und pointiert zu verpacken.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019