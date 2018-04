Kammerchortag in Mosbach

Anzeige

Mosbach.Ein besonderes Ereignis hält Mosbach, die Heimat des „Internationalen Wettbewerbs für Kammerchöre“, in diesem Jahr für alle Chorbegeisterten bereit. Am Samstag, 5. Mai, findet eine spannende Kombination aus Workshops und Konzert rund um das Thema „Kammerchor“ statt. Professor Frieder Bernius, der Gründer und Leiter des Kammerchors Stuttgart, wird in publikumsoffenen Workshops mit drei ausgewählten Chören arbeiten. Diese werden sich ab 20 Uhr in einem Konzert in der Stiftskirche präsentieren.

Folgende drei Chöre kann das Publikum beim Proben mit Frieder Bernius und im abendlichen Konzert erleben: den „Neuen Kammerchor Berlin“ unter Leitung von Adrian Emans, den Männerkammerchor „Vocapella Limburg“, Leitung: Tristan Meister, sowie den „Jungen Kammerchor Rhein-Neckar“, Leitung: Mathias Rickert.

Die seltene Gelegenheit, Frieder Bernius bei der Arbeit mit hochqualifizierten Chören über die Schulter zu schauen, haben alle Interessierten zu folgenden Zeiten: Von 11.15 bis 12.15 Uhr Neuer Kammerchor Berlin, von 14.15 bis 15.15 Uhr Junger Kammerchor Rhein-Neckar, von 16 bis 17 Uhr Vocapella Limburg.