Keine eingeschränkte Schuldfähigkeit feststellbar

Anzeige

Mosbach/Dallau.Mit Einschätzungen eines psychiatrischen Gutachters und einer Mitarbeiterin des Jugendamts ist der Dallauer Mordprozess vor dem Landgericht Mosbach fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten Denis G. (21) und Patrick B. (27) vor, im Sommer 2017 einen jungen Mann in Dallau gemeinschaftlich und heimtückisch ermordet zu haben (wir berichteten). Beide befinden sich seitdem in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Zweimal in Behandlung

Dr. Matthias Michel ging in seinem Bericht im erneut voll besetzten Gerichtssaal zunächst auf Denis G. ein, der die Tat bereits gestanden hatte. Der 21-Jährige sei als Ältestes von drei Kindern in einem intakten Familienumfeld aufgewachsen. Doch nach einem Umzug und dem damit verbundenen Schulwechsel bekam er Alkohol- und Drogenprobleme, brach zwei Lehren ab und ließ sich wegen seiner Sucht zweimal in einer psychiatrischen Klinik behandeln. Auch in der Familie gab es aufgrund seiner Probleme Reibereien. Einen Suizidversuch habe Denis G. gegenüber Michel als „Hilferuf“ bezeichnet, denn er habe sich nicht umbringen wollen.

Der Gutachter betonte, dass der Angeklagte zwar den Drang habe, immer wieder Alkohol zu konsumieren, doch dabei sei die Kontrollfähigkeit vorhanden. „Doch hätte er so weitergemacht, wäre er wohl abhängig geworden. Er stand an der Schwelle“, betonte Michel. Unter anderem aufgrund seines Verhaltens nach der Tat gebe es keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit. „Er wollte sich ja gleich stellen und hat von sich aus die Polizei angerufen“, erklärte der Gutachter anhand von Beispielen seinen Entschluss.