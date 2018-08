Keine Verletzten bei Unfällen

Mosbach.Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Mosbach entstanden. Gegen 12 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW die Mosbacher Straße in Richtung Neckarelz.

An der Kreuzung zur Pfalzgraf-Otto-Straße musste er aufgrund einer roten Ampel anhalten. Ein 38-Jähriger bemerkte dies in seinem Ford zu spät und knallte auf den stehenden Pkw. Verletzt wurde niemand.

Beim Abbiegen kollidiert

Bereits am Montagnachmittag kam es in der Reichenbucher Straße zu einer Kollision. An der Einmündung in die Verbindungsstraße der L 527 und der Steige übersah ein 33-jähriger Audi-Fahrer beim Abbiegen einen 58-Jährigen in dessen Audi. Der Gesamtschaden liegt bei 8000 Euro, auch hierbei wurden keine Personen verletzt.

