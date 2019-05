Klassisches Stand Up

Mosbach.Das Blöde und Böse in der Welt brauchen keine Streicheleinheit, sondern eine Pointe genau zwischen die Augen: den „Lucky Punch“. Das ist der Titel des neuen Programms von Michael Mittermeier. Klassische Stand Up Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 120 Minuten. Zu erleben am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach. Karten im Vorverkauf gibt es bei den Fränkischen Nachrichten.

