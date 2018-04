Kleiner Durchlass, große Baustelle

Anzeige

Neckarzimmern.Über 1000 Brücken erneuert die Deutsche Bahn in den Jahren von 2015 bis 2019. Dabei sind auch zwei Eisenbahnüberführungen an der Neckartalbahn in Neckarzimmern. Sie wurden im Jahr 1927 in Betrieb genommen, ihre Fundamente sind aber wahrscheinlich noch viel älter. Die viel befahrene Neckartalstrecke ist deshalb seit Beginn der Osterferien zwischen Neckarelz und Gundelsheim gesperrt.

Gebaut wird in Neckarzimmern aber schon viel länger: Die beiden vergleichsweise großen Ersatzbrücken wurden in den vergangenen Wochen neben den alten Bauwerken betoniert.

In den letzten Tagen wurden diese Sandstein- und Betonbrücken abgebaut und abtransportiert. Für die neuen Bauwerke wurden mit mächtigen Maschinen Bohrpfeiler gesetzt und Fundamente geschaffen. Jetzt können die neuen Betonkolosse „eingeschoben“ werden. Für Neckarzimmern und den kleinen Ortsteil Steinbach ist die Baustelle spektakulär und lockt viele Schaulustige an. Selbst am Ostermontag wurde gebaut, schließlich will die Bahn die Strecke so schnell wie möglich wieder freimachen. Bis Sonntag müssen die Gleise verlegt, neue Bahndämme angeschüttet und die Oberleitung wieder in Betrieb genommen werden.