Klezmerensemble „Naschuwa“ zu Gast

Anzeige

Mosbach.Zum Konzert mit dem Klezmerquartett „Naschuwa“ lädt das Evangelische Bezirkskantorat am Freitag, 13. April, um 20 Uhr in die Stiftskirche Mosbach ein. Mit Gesang, Geige, Gitarre, Akkordeon und Kontrabass wirkt das Programm der Musikgruppe fröhlich, inspirierend, aber auch nachdenklich. Es spannt einen weiten musikalischen Bogen, stellt unterschiedliche Seiten der jüdischen Musik-Kultur vor und schlägt Brücken zum Hier und Heute. Neben der virtuosen Musik kommt auch der jüdische Humor nicht zu kurz. Vom Wohl und Weh des Alltags, vom Zusammenleben im Schtetl und im Ghetto erzählen die jiddischen Lieder dieser musikalischen Reise. Sie machen auch vor politischer Verfolgung nicht halt, rufen also auch geschichtliche Erinnerung wach. Die hebräischen Lieder kommen aus dem israelischen Alltag, aber auch aus der Synagoge. Die Klezmer-Musik knüpft an die Tradition der Klezmorim an, die jahrhundertelang auf Hochzeiten, Bar Mizwoth und anderen Festen gespielt haben. Eigenkompositionen im Stil der traditionellen Klezmer-Musik runden das Repertoire ab und lassen persönliche Einflüsse erkennen.