Mosbach.Schon ist der Mosbacher Sommer fast zu Ende. Für viele Partygänger ist der Abschluss noch ein Höhepunkt im Programm: Die 19. Mosbacher „Kneipen KultTour“. Am Freitag, 14. September ab 20.30 Uhr sind alle eingeladen, bei guter Live-Musik bis spät in die Nacht zu feiern. Jede Kneipe bietet eine andere Atomsphäre, eine Live-Band mit anderer Musikrichtung und dadurch auch eine andere Stimmung.

Acht Kneipen nehmen teil

Es nehmen teil das „Little Africa“ in Diedesheim, die Bistro-Musikkneipe „Live“ in Neckarelz, der „Club No Limit“ (früher Peaktime), das „Mosbacher Brauhaus“, das „Ludwig“, der „Kandelschuss“, „Tante Gerda“, und das „Alt-Mosbach“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018