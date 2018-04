Koalitionsvertrag zügig umsetzen

Anzeige

Diskutiert wurden auch die möglichen Auswirkungen verschiedener örtlicher Pflegeheimplanungen auf den Standort Hüffenhardt. Heimleiter Walldorf sah keine Gefahr, zumal durch die neue Landesheimbauverordnung Betten abgebaut würden.

Im weiteren Verlauf der Sitzung teilte Fraktionsvorsitzender Karl Heinz Neser mit, dass der Antrag für die Aufnahme in das Schulsanierungsprogramm des Landes für das Ganztagesgymnasium Osterburken gestellt sei. Auch hinsichtlich des von der Bundesregierung angekündigten Ausbaus des schnellen Internets warte man im Landkreis auf die Ausführungsbestimmungen, um den Anschluss aller Gewerbegebiete und Schulen sicherstellen zu können. Die von Landrat Dr. Brötel in seinem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel angestoßene Initiative zum Mobilfunk begrüßte die CDU-Fraktion.

Weiter erhielten die CDU-Kreisräte einen Zwischenbericht zur Kreistagsresolution zum Erhalt der Integrierten Leitstelle in Mosbach. Die erforderlichen personellen und technischen Ertüchtigungen seien vorzunehmen, um auch dem Land gegenüber ein klares Zeichen für den Erhalt zu setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018