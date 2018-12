Konflikte moderieren und lösen

Mosbach.Die Biberpopulation im Neckar-Odenwald-Kreis wächst seit Jahren kontinuierlich. Derzeit wird sie auf rund 100 Tiere geschätzt. Darauf reagiert nun die Landkreisverwaltung, indem sie, zusätzlich zu dem 2016 bestellten Biberberater Joachim Bernhardt (Buchen), mit Martin Kuhnt (Walldürn) und Markus Volk (Osterburken) zwei weitere Biberberater benannt hat.

Die drei Berater werden ab Januar im Team die unausweichlichen Konflikte zwischen Menschen und dem Biber, der seinen Lebensraum konsequent nach seinen Bedürfnissen umgestaltet, moderieren und möglichst lösen.

Ausgleich finden

„Es spricht für unsere weitgehend intakte Natur, dass sich der Biber wieder im Landkreis angesiedelt hat. Aber wir sehen inzwischen auch, dass dies zu massiven Konflikten führt. Hier muss ein Ausgleich gefunden werden“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel bei der offiziellen Bestellung am Montag.

Martin Kuhnt ist seit Jahren aktiv im Biotopschutzbund Walldürn und hat für diesen die dortigen Bibervorkommen dokumentiert. Markus Volk ist Büroleiter bei der Forstbetriebsleitung Adelsheim und seit 2014 ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter im Landkreis. Beide haben sich intensiv mit dem Biber beschäftigt und Bernhardt bei mehreren Vor-Ort-Terminen begleitet. Auch werden beide an einem von der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg veranstalteten Qualifikationsseminar teilnehmen.

Zuständig sein wird Martin Kuhnt für Walldürn, Höpfingen und Hardheim, Markus Volk für die Stadt Ravenstein, die seit Jahren einen hohen Bestand an Bibern aufweist. Bernhardt bleibt für die übrigen Bereiche zuständig. Alle Biberberater arbeiten ehrenamtlich und werden sich gegenseitig vertreten.

Die Tätigkeit umfasst die Erarbeitung von Lösungen bei Konflikten zusammen mit den Betroffenen und die Beratung zu Präventionsmaßnahmen. Die Biberberater arbeiten dabei im Spannungsfeld zwischen den streng geschützten Tieren und den Wünschen der Betroffenen, die Auswirkungen des Bibers zu verringern.

Für Anfragen ist Joachim Bernhardt unter Telefon 06281/557117 oder per E-Mail an jobernhardt@web.de, Martin Kuhnt unter Telefon 06282/248452 oder per E-Mail an biberberater@kuhnt.eu sowie Markus Volk unter Telefon 06261/841074 oder per E-Mail an markus.volk@neckar-odenwald-kreis.de zu erreichen.

