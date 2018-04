Konkrete Unterstützung für die Betriebe

Anzeige

Begleitung beim Übergang

Wie BBW-Auszubildende beim Übergang in den Beruf begleitet werden, schilderten unter anderem die BBW-Mitarbeiterinnen Andrea Kronawetter und Elke Hoheisel. Sie unterstützen BBW-Auszubildende bei Problemen des Alltags wie Wohnungssuche oder Behördenkontakten, „damit ein Arbeitsverhältnis nicht an diesen Fragen scheitert“, wie Hoheisel erklärte. Der Leiter des Rehateams der Arbeitsagentur, Sören Kaffenberger, und Rehaberaterin Ulrike Gehrig-Ferreira boten ihre Hilfe bei Einzelfragen an.

Ein besonderes Projekt stellte Wilhelm Kronawetter, Leiter des Fachbereichs Metall am BBW, vor. Bei der „Verzahnten Ausbildung mit Betrieben“ (VAmB) verbringen BBW-Azubis einen großen Teil der praktischen Ausbildung in Partnerunternehmen. Der Vorteil: Die Jugendlichen sammeln schon in der Ausbildung Erfahrungen in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes. Und die beteiligten Firmen gewinnen einen Eindruck von möglichen Bewerbern, und zwar ohne Kosten, wie Kronawetter betonte.

Ein Firmenvertreter, der schon lange mit dem BBW zusammenarbeitet, ist Peter Maurer von der Herbold Meckesheim GmbH. Er schilderte bei der Infoveranstaltung seine Erfahrungen mit Auszubildenden vom BBW. Von den ersten Praktikanten des Berufsbildungswerkes hatte sich Maurer vorzeitig verabschieden müssen.

Doch inzwischen gehören zwei BBW-Absolventen zu seinem Team, die gut zupacken und Fachkräfte entlasten können, wie Maurer betonte: „Ihre Loyalität zu erleben, ist schon etwas Schönes“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.04.2018