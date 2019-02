Konzert mit Eric Rust und „The Never Sleeps Band“

Mosbach.Mit Eric Rust und „The Never Sleeps Band“ gastieren am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr Hochkaräter der Neil Young Tribute Shows im „fideljo“, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach.

Dieser erste Konzert-Höhepunkt beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Kanadischer Ausnahmekünstler

Den kanadischen Ausnahmekünstler anlässlich seines 60. Geburtstages im Jahre 2005 zu ehren, war der Anlass für den Berufsmusiker und Songwriter Eric Udo Zschiesche (alias Eric Rust), zusammen mit befreundeten Musikern, ein Konzert mit Songs von Neil Young in Würzburg zu geben. Dies war, in Anlehnung an das berühmte Album „Rust Never Sleeps“ von Neil Young & Crazy Horse, die Gründung der Eric Rust & „The Never Sleeps Band“ und zeitgleich entstand das „Tribute to Neil Young“- Projekt. Nicht nur der Sound der Band ist dementsprechend ausgerichtet, auch Eric’s Stil, seinen Gitarren „young’sche“ Töne zu entlocken sowie auch sein Gesang und Mundharmonikaspiel suchen sicher seinesgleichen. Im Konzert werden ausschließlich Stücke vom Altmeister gespielt.

Songs in deutscher Fassung

Vom Rockgewitter, dem Feedback der E-Gitarre bis hin zum Sound der umgestimmten Westerngitarre – der Spirit von Neil Young ist immer dabei. Die Interpretationen reflektieren sein eigenes Selbstverständnis und die Sympathie für die Stücke und den Musiker Neil Young. Dass einige Songs gelegentlich in deutscher Fassung dargeboten werden, ohne jedoch an Authentizität zu verlieren, dürfte dabei gerade das Interessante an diesem Projekt sein. Variation statt Gleichförmigkeit, Spielfreude und Improvisation stark angelehnt an die Stücke des Altmeisters.

Jens Severin, Festival-Veranstalter und Macher der Internetplattform Neil Young-Info, bezeichnet diese Band als eine der authentischsten und interessantesten in der Reihe der „Tribute-Projekte“ in Deutschland.

Mittlerweile erreicht die Band sogar Fanpost per E-Mail aus den USA, Japan und Kanada.

