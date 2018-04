Lachmuskel werden trainiert

Anzeige

Mosbach.Am 20. April ist es wieder Zeit für ein Lachmuskel-Training. Der Eigenbetrieb Alte Mälzerei präsentiert zum dritten Mal die Mosbacher Lachnacht im Kultur- und Tagungszentrum und bietet einen hochkarätigen Mix aus Comedians und Kabarettisten.

Die Moderation des Abends übernimmt auch diesmal Ole Lehmann. Hennes Bender ist der „Hobbit auf Speed“ und hat in seinem verflixten siebten Programm wie stets viel „Luft nach oben“, misst er doch nach neuesten Messungen ein Meter zweiundsechzig. Der Titel bedeutet aber auch, dass immer noch „was geht“, noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und noch immer reichlich Spiel ist an der Stellschraube des alltäglichen Irrsinns.

Vera Deckers ist Psychologin und das nützt ihr – gar nichts! Weder kriegt sie ihren Kontrollzwang in den Griff, noch kann sie sich von ihrem Helfersyndrom befreien und der Beziehungsgollum mischt sich mittlerweile auch in Karrierefragen ein. Ihre Mutter will sie unter die Haube bringen („die wünscht sich so einen Mann wie Pilawa für mich, aber mir laufen höchstens so Pete Dohertys zu“), das Tourleben ist auch nicht so glamourös, wenn man im tiefsten Schwabenland im ehemaligen Kinderzimmer des Veranstalters nächtigen muss. Wo wäre die Gesellschaft ohne die Verrückten? Das fragt sich Jacqueline Feldmann in ihrem Programm „Zum Glück verrückt“. Jacqueline erzählt mit einer außerordentlich bezaubernden Art ihrem Publikum von irrsinnig komischen Geschichten aus ihrem Alltag als junge Frau.