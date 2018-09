Mosbach.Eine Zeugin hat am Donnerstagmorgen zwei Ladendiebe durch Mosbach verfolgt. Die beiden Personen hatten in einem Vollsortimenter in der Mosbacher Hauptstraße Süßwaren an sich genommen und unter der Jacke versteckt. Daraufhin sprach die Frau die beiden an. Das Duo flüchtete in Richtung Fußgänger-Zone und traf auf eine weitere Person, die zuvor vor dem Einkaufsmarkt stand. Während der Verfolgung zu Fuß alarmierte die Zeugin die Polizei. Eine anschließende Fahndung nach dem Trio mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann im Alter von circa 20 Jahren. Er ist groß, schlank, hat einen leichten Bart-Flaum und war mit einer weißen Hose, einem Parka und einem Base-Cap bekleidet. Die andere Person ist eine junge Frau, circa 16 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine rosafarbene kurze Jacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Tasche. Die hinzugestoßene Person ist männlich, hat eine pummelige Figur und war mit einem dunklen Oberteil und einer beigen Hose bekleidet. Die Polizei Mosbach nimmt Hinweise unter Telefon 06261/8090 entgegen.

