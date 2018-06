Lassen wir uns begeistern

Anzeige

Der Ball rollt und die schönste Nebensache der Welt hat wieder Millionen von Menschen im Griff – die Fußball-WM. Die Welt wäre fast in Ordnung, gäbe es da nicht Korruptionsvorwürfe, Dopingfälle, Einschränkungen der journalistischen Freiheit, fragwürdige politische Machenschaften und die ungebremste Kommerzialisierung des Fußballs. Sei es drum – wir lassen uns begeistern und mitreißen und so mancher, den das Leder sonst nicht berührt, wird für vier Wochen zum Fußballfan.

Rasant geht es auf dem Rasen zu, blitzschnelles Agieren ist gefragt. Ganz anders begegnet uns zum bevorstehenden Sonntag im Markusevangelium das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat und vom Senfkorn. Es versetzt uns in sommerliche Gelassenheit. Was hier geschieht, vollzieht sich lautlos und unmerklich. Der vom Sämann, vom Landwirt, von der Gärtnerin in den Boden gelegte Same wächst von alleine und bringt von selbst Frucht. Er bzw. sie selbst kann die Hände in den Schoss legen und zuschauen, allerdings mit langem Atem und viel Zeit. Wer zu wenig Zeit lässt und zupfend nachhelfen will, wird zerstören.

Und genau da wird es schwer für uns Menschen. Denn es verlangt uns Geduld, Gelassenheit und Vertrauen ab. Dieses Vertrauen beinhaltet ein Warten, ein Aushalten und keine oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Einfluss nehmen zu können. Wie viel leichter würde es uns doch fallen, wenn wir mit unserem Eingreifen und kraftvoller Energie das Aufgehen der Samen voranbringen könnten, um den Ertrag sichtbar zu machen. Mit diesem Beispiel aus der Erfahrungswelt der Menschen damals wie heute verdeutlicht Jesus: So wächst Gottes Reich mitten unter euch, so ist er am Werk, so ist er in eurem Leben für euch da! Sicher und unbeirrt, langsam und zielstrebig, unabhängig von menschlichen Machbarkeitsvorstellungen und vor allem im Vertrauen. Die Frucht wird entstehen und mit ihr zusammen wird der „hochgewachsene Senfbaum“ noch die Vögel des Himmels, Schmetterlinge, Bienen und Hummeln anlocken und sie in seinem Schatten wohnen lassen – wie paradiesisch-traumhaft schön!