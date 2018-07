Leuchtende Kerzen-Motive erhellten den Stadtgarten

Anzeige

Neues Konzept

Ein DJ und die Band Five’o sorgten auf der Bühne für Stimmung, ein Ballonkünstler zauberte bunte Tiere für die Kinder, ein neues Lichtkonzept tauchte die alten Bäume in eine besondere Atmosphäre, es gab Lesungen unter Bäumen, Vereine sorgten für vielfältige Bewirtung – doch das Herzstück des Fests sind und bleiben die Kinder, die die Kerzenbilder aufstellen und anzünden sowie die Eltern und vielen Gäste, die sich daran freuen und zu Gesprächen zusammenkommen.

Es waren sicher einige Tausend Besucher, die den alten Stadtgarten und das Areal vor der Seebühne bevölkerten.

Insgesamt 30 Veranstaltungen

Die besondere Stimmung des Lichterfests nutzte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann für eine kleine Ansprache zur Eröffnung. Dabei hoffte er auf eine Fortsetzung des „Jahrhundertsommers“ und wies auf einige Höhepunkte unter den anstehenden rund 30 Veranstaltungen des Mosbacher Sommers hin.

So nannte er unter anderem die SWR1-Aktion „Pop und Poesie“ am Samstag, 21. Juli, den Auftritt des Kabarettisten Claus von Wagner am 8. September, bekannt aus der Sendung „Neues aus der Anstalt“, das Konzert mit Barbara Dennerlein am 5. September sowie die Open-Air-Kinonächte im Burggraben ab dem 15. August.

Dank an die Schüler

Sein Dank galt den Schülern, die die Lichtermotive im Park gelegt hatten. Auch eine Besuchergruppe von den Golanhöhen hatte sich mit einer Menora für den Abend im Park verewigt.

Ausdrücklich lobte Jann das Team des Kulturamts für die Vorbereitung des Fests und des ganzen Mosbacher Sommers: „Da steckt mehr Engagement und Herzblut drin, als man als Chef erwarten dürfte.“

Auch den Sponsoren des Mosbacher Sommers und allen Helfern des Lichterfests, dessen Attraktivität sich inzwischen herumgesprochen habe, galt ein Dankeschön.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018