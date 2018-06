Lichterfest bei Mosbacher Sommer

Anzeige

Mosbach.Es ist wieder soweit: Am Samstag, 14. Juli, wird der 33. Mosbacher Sommer durch das Lichterfest eröffnet. Start ist um 19 Uhr an der Seebühne im Landesgartenschaupark. Veranstalter des Parkfestes sind das Kulturamt der Stadt Mosbach, der Förderverein Landesgartenschau Mosbach sowie der Jugendgemeinderat, auf dessen Initiative das Lichterfest nun schon zum 3. Mal wieder organisiert wird. Christian Tamme führt als Moderator durch den Abend.

Faszinierendes Lichtermeer

Ab Einbruch der Dunkelheit wird der Stadtgarten einen Abend lang in ein faszinierendes Lichtermeer verwandelt. Scheinwerfer in unterschiedlichen Farben und Höhen setzen Bäume und Sträucher in Szene.

Außerdem beleuchten mehr als insgesamt 500 Windlichter die Wege im Park. Als Höhepunkt des Abends zum Auftakt gibt es darüber hinaus eine die Zuschauer beeindruckende Lasershow. Der Förderverein LGS mit seiner Vorsitzenden Birgit Dallinger übernimmt die Kosten der gesamten Illumination, des Ballonkünstlers und der Wegbeleuchtung und deren Betreuung. Dabei wird er von zahlreichen Sponsoren örtlicher Gewerbetreibender unterstützt.