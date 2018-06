Medaillenregen für Athleten der Johannes-Diakonie Mosbach

Anzeige

Mosbach/Kiel.Medaillenregen für die Athleten der Johannes-Diakonie: Die Deutschland-Spiele von Special Olympics in Kiel brachten den Sportlern aus Mosbach, Schwarzach und Eberbach jede Menge Edelmetall. Die Gesamtbilanz der Woche an der Ostsee: 20 Mal Gold, 21 Mal Silber, elf Mal Bronze und zahlreiche weitere hervorragende Platzierungen.

Mit einer rund 60-köpfigen Delegation war die Johannes-Diakonie nach Kiel gereist. Die Teams starteten in den Sportarten Boccia, Bowling, Fußball, Kraftsport, Radsport, Schwimmen und Tischtennis. Und in allen standen Sportler der Johanne-Diakonie am Ende auf dem Siegertreppchen. 15 Medaillen und jede Menge Platzierungen unter den Top Zehn holten die Radsportler der Johannes-Diakonie. So erzielten Marc Becker, Sven Arndt und Claudio Annoni drei Goldmedaillen. Weiteres Edelmetall steuerten Ingrid Neff, Elena Bergen und Michael Lofink bei.

„Beim Radfahren wie auch in den anderen Disziplinen sei insgesamt eine deutliche Steigerung des Leistungsniveaus bei den diesjährigen Deutschlandspielen zu verzeichnen“, berichtete Claudia Geiger, Johanes-Diakonie-Mitarbeiterin und in Kiel als Nationale Radsportkoordinatorin von Special Olympics Deutschland im Einsatz. „Unsere Erfolge sind das Ergebnis einer sehr guten Vorbereitung“, freute sie sich. Überaus erfolgreich in einer trainingsintensiven Sportart waren auch die Kraftdreikämpfer. Das Trio aus Schwarzach mit Jasmin Dengler, Danilo Pasnicki und Frank Eser brachte acht Gold- und drei Silbermedaillen mit nach Hause. Herausragend dabei: Jasmin Dengler, die sowohl in den drei Teildisziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben als auch in der Gesamtwertung ganz oben auf dem Treppchen stand.