Mehr Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen

Mosbach.Seit 2011 gibt es den Arbeitskreis „Christen in der SPD“ in Mosbach, der vom früheren Dekan Gerhardt Langguth und Dr. Dorothee Schlegel ins Leben gerufen worden war. Nun ist Norbert Bienek in die Leitung eingestiegen mit einem Referat über den Propheten Amos aus Bethel, der im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat.

Amos habe seine prophetischen Worte in eine kranke Gesellschaft hinein gesprochen, die in einer manipulierten Maßlosigkeit mit immer mehr Hunger nach Macht und Pracht lebte. Das Gewinnstreben und der Materialismus waren fast grenzenlos, Waagen und Gewichte wurden gefälscht, Arme ausgesaugt und Bestechung war an der Tagesordnung. Solidarität gab es nicht. Einen Ausgleich zu schaffen, war nicht im Sinn der Oberen. „Dies zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision: Er ließ Heuschrecken entstehen“, heißt es in Amos 7,1. Einer wie Amos habe in einem solchen Unrechtsstaat sehr gefährlich gelebt, sagte der Referent. Heute funktioniere dies vielfach „eleganter“, wie bei den 50 Milliarden Euro, die die Cum-Ex-Geschäfte im Investorenbereich den Staat gekostet hätten.

Amos sei im Auftrag Gottes unterwegs gewesen, dies alles anzuprangern. Denn jeder Mensch sei wertvoll und könne auf die Schattenseite des Lebens gelangen. Daher sei sozialer Ausgleich ebenso notwendig wie zu lernen, wieder mehr soziale Verantwortung für das Gemeinwohl zu tragen. Amos fordere dazu auf, Macht zu teilen und mehr Gottes- und damit Nächstenliebe zu leben. Erweitert um die Botschaft des Neuen Testaments gelte für heute: „In den Armen und Bedürftigen begegnet ihr Christus.“

Ein weiteres Lehrbuch für soziale Verantwortung und Demokratie sei das Grundgesetz. „Als SPD erleben wir, dass die Erwartungen an uns sehr hoch sind. Gegen den Sozialabbau hilft gute Sachpolitik, ob bei der Rente oder bei sonstigen Unterstützungsleistungen“, sagte Dr. Dorothee Schlegel. Dass in der Krankenversicherung Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder die gleichen Beiträge zahlen, sei erreicht worden. Der Mindestlohn, der nur die untere Grenze aufzeigen soll, könne von jedem Arbeitgeber weit überschritten werden, „auch ohne dass Amos in die Wirtschaft geht“.

Diskutiert wurde auch über die Selbstverständlichkeit, in einer sozialen Demokratie zu leben. Es werde von vielen Menschen auf hohem Niveau gejammert. Es gelte, und da könne Amos wieder zum Vorbild werden, die Schieflagen frühzeitig zu erkennen oder sie laut und deutlich anzuprangern. Zu mehr sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und Mitmenschlichkeit seien alle Bürger aufgerufen.

Norbert Bienek ergänzte: „Es gilt auch, die Zukunfts- und Verlustängste der Menschen, ob es ihnen jetzt gut geht oder nicht, ernst zu nehmen. Niemandem wird etwas weggenommen, weder an der Rente noch an der Sozialhilfe. Ängste sind ein Schutzmechanismus, auch gegenüber Fremden und Unbekanntem.“ Neben der inneren Bereitschaft, sozial und christlich zu leben, solle man in Verantwortung vor Gott und den Menschen im Alltag leben und nicht einen suchen, der scheinbar alles für einen regelt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018