Mehrere Hundert Euro erbeutet

Anzeige

Mosbach.Ein hoher Geldbetrag wurde am Dienstagnachmittag einer 78-Jährigen auf dem Großparkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz gestohlen. Die Seniorin wurde nach dem Verlassen des Einkaufszentrums von einer bislang unbekannten Zeugin vor einem Mann gewarnt, der ihr in auffälliger Weise folgte. Als die Frau dann gerade im Begriff war, ihre Einkäufe im Auto zu verstauen, kam der mutmaßliche Verfolger angerannt und stahl die Handtasche der 78-Jährigen aus dem Einkaufswagen. Anschließend flüchtete er zu Fuß über eine Treppe auf die Pfalzgraf-Otto-Straße. Von dort aus wurde er zwar von zwei Zeuginnen, die von der Seniorin auf dem Mann aufmerksam gemacht wurden, verfolgt.

Der Unbekannte, der wohl auch noch von einem Autofahrer im Bereich Friedrich-Hölderlin-Straße gesehen wurde, konnte aber nicht mehr ergriffen werden. Bei der flüchtenden Person handelte es sich um einen 16 bis 18 Jahre alten Mann, der schlank sein soll und vermutlich mit einem grünen T-Shirt und einer dunklen langen Hose bekleidet war. Der Heranwachsende hat einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare. Die Handtasche der Frau wurde mit entleerter Geldbörse auf dem Parkplatz gefunden. Es fehlte ein Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro.