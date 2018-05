„Menschliche Stimme kann die Herzen bewegen“

Anzeige

Dabei konnte man „erleben, was die menschliche Stimme bewegen kann – die Herzen“. So brachte es Dekan Folkhard Krall in der Begrüßung auf den Punkt. Dafür, dass in Mosbach ein „guter Klang“ herrsche, dankte Krall der Dreier-Kooperation von städtischem Kulturamt, evangelischem Bezirkskantorat mit Kirchenmusikdirektor Bernhard Monninger und Chorverband Mosbach.

Mit einem Dank an den „Spiritus rector“ Frieder Bernius wünschte Krall einen schönen Konzertabend und kündigte als erstes Ensemble den fast 30-köpfigen „Junge Kammerchor Rhein-Neckar“an. Dieser gefiel mit seinem einerseits hoch virtuosen und differenzierten, andererseits aber auch frischen Gesang, wobei unter anderem das „Sanctus“ aus der Messe für zwei vierstimmige Chöre von Frank Martin herausragte.

Zart, aber auch kraftvoll präsentierten sich die 20 jungen Männer von „Vocapella Limburg“. Seine Qualitäten bewies das Ensemble besonders bei Bernd Engelbrechts „Feuerreiter“ nach Mörikes Ballade und Regers „Der Tod als Schnitter“.Bewegend war Regers „Wie ist doch die Erde so schön“.

Schließlich kam der „Junge Kammerchor Berlin“ auf die Bühne im Kirchenraum. Die 18 Sängerinnen und Sänger beeindruckten mit tollen Stimmen, Präzision und Konzentration. Besonders begeisterte „I denna ljuva sommartid“ (Bengt Ollén), vom Ensemble im Kirchenrund aufgestellt präsentiert. Für einen rasanten Abschluss und großen Schlussapplaus sorgten György Orbáns „Daemon irrepit callidus“ und „Double, double toil and trouble“ von Jaakko Mäntyjärvi. sab

