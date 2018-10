Messerscharfe Politsatire geboten

Mosbach.Der Schweizer Kabarettist und Satiriker Andreas Thiel präsentiert am Freitag, 2. November, sein aktuelles Programm „Der Humor“ im Mosbacher „fideljo“.

Thiel ist vielleicht der schwärzeste Politsatiriker der Schweiz, gleichzeitig aber auch ein poetischer Schwärmer. Seine Sprache ist messerscharf und seine Texte sind philosophisch und frech. Der Intellekt ist seine erogene Zone, die Sprache sein Laufsteg und Charme und Eleganz sind sein Kostüm. Das Wort ist ihm Waffe und Spielzeug zugleich. Die Show ist ein flammendes und wortgewandtes Plädoyer für Denkfreiheit von einem, der sich durch niemanden den Mund verbieten lassen will.

Andreas Thiel spielte seine Bühnenprogramme in Europa und Asien. Er lebte auf Island und in Indien. Der 1971 in Bern geborene Satiriker betrachtet die Dinge aus großer Distanz und versteht es, die kulturelle Brille zu wechseln. Diese Fähigkeit ist die Grundlage aller seiner Politsatiren.

Renommierte Preise wie unter anderem der Salzburger Stier, Schweizer Kleinkunstpreis, Deutscher Kabarettpreis oder der Schweizer Preis der Freiheit zeugen von der hohen Anerkennung, welche dem Künstler auf vielen Ebenen zuteilwurde.

