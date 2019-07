Mit dem Luftgewehr geschossen

Neckarelz.Einen aus einem Fenster in der Neckarelzer Lindengasse schießenden Mann meldete ein Zeuge am Montagabend gegen 19.30 Uhr dem Mosbacher Polizeirevier. Da der Hintergrund der Schussabgabe unklar war, fuhren drei Streifenwagenbesatzungen an das Gebäude und umstellten es zunächst, so die Polizei in einer Mitteilung.

Einschusslöcher

Der Schütze gab sich selbst zu erkennen und erklärte, mit seinem Luftgewehr auf Blechdosen im Hinterhof geschossen zu haben. Da jedoch auch an einer angrenzenden Hausfassade und an einer Straßenlaterne Einschusslöcher feststellbar waren, muss der Mann nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Das Gewehr des Mannes, welcher im Besitz eines sogenannten kleinen Waffenscheines ist, wurde von den Beamten sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019