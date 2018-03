Mit Faust vier Zähne ausgeschlagen

Anzeige

Mosbach.Noch nicht ganz geklärt ist die Ursache eines handfesten Streits am Dienstag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Ein Autofahrer hatte sich offenbar an der Gehgeschwindigkeit zweier Fußgänger gestört und angefangen wild zu gestikulieren. Zu einem Streit kam es, als der Autofahrer außerhalb einer Markierung parkte und von den Fußgängern, einem 37-Jährigen und seinem Vater, auf das Fehlverhalten hingewiesen wurde. Offenbar geriet der Wortwechsel außer Kontrolle, so dass auch Beleidigungen fielen. In der Folge stieß der 46-jährige Autofahrer den 76 Jahre alten Fußgänger zurück. Als sein Sohn sich zwischen die beiden stellen wollte, erhielt er einen Fausthieb des Angreifers, wodurch ihm vier Zähne ausfielen. Der 37-jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 46-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.